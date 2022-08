Konjunktur: Talfahrt der US-Wirtschaft nicht so steil wie gedacht – BIP schrumpft 0,6 Prozent

Die US-Wirtschaft ist im Frühjahr nicht so stark geschrumpft wie zunächst gedacht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ging im zweiten Quartal aufs Jahr hochgerechnet um 0,6 Prozent zurück, wie das Handelsministerium am Donnerstag auf Basis einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung war von minus 0,9 Prozent die Rede.