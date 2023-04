Konjunktur: „Technische Rezession vermieden“: Regierung rechnet mit leichtem Wachstum im ersten Quartal

Deutschland ist aus Sicht der Bundesregierung einer Rezession im Winter entgangen. Insgesamt dürfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im ersten Quartal leicht gestiegen sein, heißt es in dem am Freitag veröffentlichten Monatsbericht des Wirtschaftsministeriums. Eine sogenannte technische Rezession – also zwei Quartale in Folge mit schrumpfender Wirtschaftsleistung – sei damit vermieden worden.