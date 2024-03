Konjunktur Türkische Inflationsrate steigt auf über 67 Prozent

In der Türkei steigen die Preise auch nach dem Wechsel an der Spitze der Notenbank massiv. Die Inflationsrate kletterte im Februar auf 67,07 Prozent, wie aus den am Montag vorgelegten offiziellen Daten hervorgeht. Insbesondere bei Nahrungsmitteln und Hotelübernachtungen machte sich die starke Teuerung bemerkbar. Von Reuters befragte Experten hatten mit einer Inflationsrate von 65,7 Prozent gerechnet, nach 64,86 Prozent im Januar. Finanzminister Mehmet Simsek erwartet wegen statistischer Basiseffekte in den kommenden Monaten noch keine Entspannung an der Inflationsfront. Doch dürfte der starke Preisauftrieb aus Ökonomen-Sicht im laufenden Jahr etwas nachlassen. Zum Jahresende wird eine Teuerungsrate von 42,7 Prozent erwartet.