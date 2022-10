Konjunktur: Umfrage: US-Konsumstimmung bricht ein

Die anhaltend hohe Inflation in den USA gilt als Stimmungsbremse, da sie die Kaufkraft der Verbraucher schmälert. Die Notenbank Fed will mit Zinserhöhungen verhindern, dass sich die Erwartung einer anhaltend hohen Inflation in den Köpfen der Amerikaner festsetzt. Zuletzt lag die Teuerungsrate bei 8,2 Prozent.