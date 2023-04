Dank steigender Aufträge und abnehmender Lieferengpässe haben die deutschen Unternehmen ihre Produktion im Februar den zweiten Monat in Folge kräftig hochgefahren. Industrie, Bau und Energieversorger stellten zusammen 2,0 Prozent mehr her als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte.