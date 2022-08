Konjunktur: US-Bürger steigern Konsum im Juli kaum – Inflationsdruck lässt leicht nach

Angesichts der hohen Inflation in den USA halten die Verbraucher ihr Geld zusammen. Sie steigerten ihre Ausgaben im Juli nur um 0,1 Prozent zum Vormonat, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hatten hingegen mit einem Plus von 0,4 Prozent gerecht, nach einem Zuwachs im Juni von revidiert 1,0 Prozent.