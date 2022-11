Konjunktur: US-Einfuhrpreise mit geringstem Anstieg seit Februar 2021

Die Anzeichen für ein Abflauen der hohen Inflation in den USA mehren sich. Nach den Verbraucher- und Erzeugerpreisen sind im Oktober auch die Importpreise langsamer gestiegen. Sie legten um 4,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Das ist der kleinste Anstieg seit mehr als anderthalb Jahren. Im September war das Plus mit 6,0 Prozent noch deutlich kräftiger ausgefallen.