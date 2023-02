Konjunktur: US-Erzeugerpreise steigen stärker als erwartet

Die Erzeugerpreise in den USA sind zu Jahresbeginn stärker gestiegen als erwartet. Sie legten im Januar um 6,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten für Januar lediglich mit einem Anstieg von 5,4 Prozent gerechnet, nachdem die Teuerungsrate im Dezember noch bei 6,5 Prozent gelegen hatte. Von Dezember auf Januar zogen die Preise mit 0,7 Prozent fast doppelt so stark wie erwartet an.