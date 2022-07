Konjunktur: US-Handelsdefizit verringert sich

Das Defizit in der US-Handelsbilanz hat sich im Mai leicht verringert. Die Importe in Höhe von 341,4 Milliarden Dollar übertrafen die auf ein Rekordniveau von 255,8 Milliarden Dollar angestiegenen Exporte um 85,5 Milliarden, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte.