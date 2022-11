Konjunktur: US-Industrie mit Auftragsplus – Servicesektor verliert an Schwung

Die US-Industrie hat im September ein kleines Auftragsplus eingefahren. Die Bestellungen stiegen zum Vormonat um 0,3 Prozent, wie das Handelsministerium in Washington am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit diesem Wert gerechnet, nach aufwärts revidiert plus 0,2 Prozent im August.