Konjunktur: US-Inflationsrate sinkt

Die Inflation bleibt in den USA auf dem Rückzug. Die Verbraucherpreise erhöhten sich im November um 3,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat und damit etwas langsamer als im Oktober mit 3,2 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten damit gerechnet. Von Oktober auf November zogen die Preise um 0,1 Prozent an.