Konjunktur: US-Produzentenpreise steigen weiter – Schlechtes Omen für Inflation

In der Statistik werden die Preise ab Fabrik geführt, also bevor die Produkte weiterverarbeitet werden oder in den Handel gelangen. Daraus lassen sich frühe Hinweise auf die Entwicklung der Verbraucherpreise ableiten. Die Inflation in den USA ist im Juni auf den höchsten Stand seit November 1981 geklettert: Die Teuerungsrate lag bei 9,1 Prozent. Materialengpässe und erhöhte Energiekosten auch infolge des Ukrainekrieges sorgen für kräftigen Preisdruck.