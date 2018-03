Konjunktur: US-Wirtschaft wächst stärker als erwartet

Der engste Verbündete der USA in Europa, Großbritannien, hat in den vergangenen Monaten seinen Bestand an US-Staatsanleihen massiv abgebaut. Noch im Juni 2011 hatte London US-Papiere im Wert von 347 Milliarden US-Dollar in Besitz. Ende Mai 2012 schuldeten die USA dem Königreich nur noch 161,1 Milliarden US-Dollar. Dennoch ist Großbritannien der größte Gläubiger der USA in Europa.

Bild: dpa