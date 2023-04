Konjunktur: Verbraucherlaune in USA hellt sich auf – US-Industrie lässt nach

Düsterer sieht es da bei der Industrie aus: Die US-Industrie hat ihre Produktion im März stärker als erwartet heruntergefahren. Die Unternehmen stellten 0,5 Prozent weniger her als im Vormonat, wie die Fed am Freitag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hatten lediglich mit einem Minus von 0,1 Prozent gerechnet, nachdem die Erzeugung im Februar noch um aufwärts revidiert 0,6 Prozent zugelegt hatte.