Konjunktur Wackelt jetzt der US-Markt?

Für die deutschen Unternehmen in den USA beispielsweise sei es stark von der Branche abhängig, wie sehr ein Abschwung sie treffen würde, so Mark Tomkins von der German American Chamber of Commerce of the Midwest (GACC Midwest). „Am härtesten würde es wahrscheinlich traditionelle Zulieferer der Automobilbranche treffen, da diese immer noch mit Lieferkettenschwierigkeiten und reduziertem Auftragsvolumen kämpfen“, so Tomkins. „Andere Branchen, wie zum Beispiel Produzenten für Automatisierungstechnik, haben im Moment so volle Auftragsbücher, dass diese über die nächsten Jahre abgearbeitet werden.“ Und für manche Unternehmen könnte eine Rezession vielleicht sogar ein Segen sein. „Firmen, die derzeit händeringend nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern suchen, dürften in diesem Bereich mit einer Entspannung der Situation rechnen.“



