Konjunktur Was bedeutet Chinas Deflation?

In Europa und der USA kämpfen die Zentralbanken gegen die hohe Inflation. Das Resultat: eine Reihe von Zinsanhebungen. Die chinesische Wirtschaft hingegen kämpft gegen sinkende Preise. Wie das Statistikamt in Peking am Mittwoch mitteilte, sanken Verbraucherpreise im Juli im Vergleich zum Vorjahr um 0,3 Prozent – damit rutscht die zweitgrößte Volkswirtschaft in die Deflation. Warum sinkende Preise ebenfalls gefährlich werden können.