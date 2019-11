Konjunktur Stürzen die USA bald in die Rezession?

Ein weiterer möglicher Auslöser für eine Rezession in den USA ist die geopolitische Gemengelage. Im September hatten Drohnenangriff auf saudi-arabische Ölanlagen die Ölförderung massiv gestört. Ein ökonomischer Kollaps im Iran, der unter den US-Sanktionen leidet, könnte Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate in Mitleidenschaft ziehen. Die Aufkündigung des Atomabkommens durch die Trump-Administration hat die Hardliner in Iran gestärkt. Obwohl die Saudis seither ihre Verhandlungsbereitschaft gegenüber dem Iran bekundeten, bleibt das Risiko eines regionalen Flächenbrandes hoch.



Eskaliert die Lage im Nahen Osten und schnellt der Ölpreises nach oben, könnte die Weltwirtschaft in eine Rezession stürzen. Die real verfügbaren Einkommen der Verbraucher schrumpfen dann, die Stimmung kippt und die Investitionen brechen ein. Die preistreibenden Effekte höherer Ölpreise lassen den Zentralbanken dann nur wenig Raum für eine weitere Lockerung der Geldpolitik.



Die größte Gefahr für die Wirtschaft geht also kurzfristig nicht von steigenden Zinsen oder Übertreibungen an den Finanzmärkten aus, sondern von exogenen Schocks in der Handels- und Geopolitik. Hätte die Welt weniger Machthaber, die den starken Mann markieren, wäre die Wirtschaft robuster. Leider befinden sich die meisten autoritären Staatenlenker heute in ihrer Position, weil sie die Wähler dorthin gebracht haben. Aber das ist ein anderes Thema