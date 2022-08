Konjunktur Deutschland steht vor einer langen Rezession

Weitere Zinsschritte dürften folgen. Der Arbeitsmarkt in Amerika steht noch immer unter Volldampf, die Unternehmen suchen händeringend nach Arbeitskräften, die Lohnkosten schnellen in die Höhe. Beobachter rechnen daher damit, dass der Leitzins bis Jahresende auf vier Prozent steigt. Für nächstes Jahr werden weitere Zinsschritte erwartet. Anfang nächsten Jahres, so glauben viele Analysten, werde die US-Wirtschaft daher in die Rezession rutschen.