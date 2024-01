Allerdings müsse sich Peking stärker als bisher um ausländisches Kapital bemühen. Die kürzlich in Kraft getretene Aufhebung der Visumspflicht für deutsche Staatsbürger zeige, dass China sich bemühe. Dennoch bleiben Widersprüche: Da ist die Charmeoffensive mit dem Versprechen, den eigenen Markt öffnen zu wollen. Gleichzeitig, so Hildebrandt, gebe es aber in vielen Bereichen immer noch keine Wettbewerbsgleichheit. Es bleibe abzuwarten, ob verloren gegangenes Vertrauen zurückgewonnen werden könne. Vor allem bei öffentlichen Aufträgen werden heimische Unternehmen in vielen Bereichen noch immer ausländischen Konkurrenten vorgezogen.