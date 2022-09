Konjunktur: Wirtschaft der Euro-Zone schrumpft dritten Monat in Folge

„Angesichts der sich verschlechternden Geschäftslage und des zunehmenden Preisdrucks infolge steigender Energiekosten ist mit einer Rezession in der Euro-Zone zu rechnen“, sagte S&P Global-Chefvolkswirt Chris Williamson. In vielen Euro-Ländern zeichnet sich ein merklicher Abschwung ab. „Deutschland hat es am schlimmsten erwischt, denn hier ging es mit der Wirtschaft - abgesehen von den Pandemie-Monaten – so rasant bergab wie seit der globalen Finanzkrise nicht mehr“, sagte Williamson.