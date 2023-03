Konjunktur: Wirtschaft im Euroraum legt im März überraschend zu

Zudem seien die „beispiellosen Lieferketten-Engpässe“, die während der Pandemie aufgetreten waren, einer Rekordverkürzung der Lieferzeiten gewichen, so der Experte. Die Industrieproduktion stagnierte allerdings den zweiten Monat in Folge weitgehend, was der entsprechende Index mit aktuell 49,9 Punkten nach 50,1 im Vormonat signalisierte.