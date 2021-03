Konjunktur „Wirtschaftsweise“ senken Prognose für 2021

Das Gremium forderte die Politik auf, das Tempo bei den Impfungen zu erhöhen. „Damit Deutschland das EU-Ziel, 70 Prozent der erwachsenen Bevölkerung zu impfen, bis Ende September 2021 erreicht, muss die aktuelle Anzahl der täglichen Impfungen in den Impfzentren um 50 Prozent gesteigert werden“, so die „Wirtschaftsweise“ Veronika Grimm. Haus- und Fachärzte sollten demnach in den Impfprozess einbezogen werden.