Konjunkturabschwung Stell dir vor, es ist Rezession, und keiner kriegt’s mit

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten steigt laut Bundesagentur für Arbeit von einem Allzeithoch zum nächsten (August: 33,6 Millionen). Insgesamt sind nach vorläufigen Zahlen aus dem September 45,3 Millionen Menschen in Arbeit. Die Arbeitslosenquote verharrt mit 4,8 Prozent auf dem niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung. Und das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) rechnet „trotz der konjunkturellen Schwäche noch mit einem Plus von 380.000 Personen in diesem und 120.000 im nächsten Jahr“.