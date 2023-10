Konjunkturausblick: Insider: Habeck erwartet 2023 schrumpfende Wirtschaft

Im Entwurf der Herbstprojektion von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) gehe die Regierung für das laufende Jahr von einem preisbereinigten Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,4 Prozent aus, erfuhr Reuters am Freitag von einem Insider. In der Frühjahrsprojektion hatte die Regierung noch ein Plus in gleicher Höhe erwartet.