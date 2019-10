Konjunkturaussichten „Die konjunkturelle Entwicklung ist besorgniserregend“

Laut Informationen der Nachrichtenagentur Reuters schätzt die Bundesregierung die wirtschaftliche Entwicklung im kommenden Jahr nun deutlich schlechter ein als noch im Frühjahr. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) werde die Wachstumserwartung für 2020 bei der Bekanntgabe der Herbstprojektion am Donnerstag von 1,5 auf 1,0 Prozent verringern, berichtet Reuters in Berufung auf einen Regierungsmitarbeiter. Für das laufende Jahr gehe die Bundesregierung unverändert von einem Wachstum des Bruttoinlandsproduktes in Höhe von 0,5 Prozent aus. Die Bundesregierung ist damit etwas pessimistischer mit Blick auf 2020 als die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute. Sie gehen in ihrem Gemeinschaftsgutachten für 2020 von einem Wachstum in Höhe von 1,1 Prozent aus.