Konjunkturbarometer DIW: Deutschland ist in eine Rezession geschlittert

Gegenwind wird vor allem verursacht von der Energiekrise und hohen Inflationsraten, aber auch von der sich abkühlenden Weltwirtschaft. Dadurch seien sowohl Konsum- als auch Investitionsklima in den Keller gerauscht. Vor allem für die Industrie bleibe die Energiekrise das Hauptproblem, sie trage zu hohen Produktionskosten bei. „Viele Unternehmen wollen den Winter abwarten und halten sich mit Neuinvestitionen zurück“, sagte DIW-Konjunkturexpertin Laura Pagenhardt. „Die Auftragseingänge aus dem In- und Ausland dürften also auch in den kommenden Monaten gedämpft ausfallen. Das drückt die Stimmung.“