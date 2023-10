Konjunkturflaute Hohe Preise, teure Kredite, Personalnot – Deutschlands Wirtschaft schwächelt

Deutlich gestiegene Preise belasten Verbraucherinnen und Verbraucher. Sie können sich für ihr Geld weniger leisten. Bei einer jüngst veröffentlichten Umfrage im Auftrag des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes gaben 61 Prozent von insgesamt mehr als 4800 Befragten im Sommer an, in den vergangenen zwölf Monaten ihren Konsum eingeschränkt zu haben. Der Privatkonsum ist eine wichtige Stütze der Konjunktur. „Vor allem die hohen Preise für Nahrungsmittel schwächen die Kaufkraft der privaten Haushalte in Deutschland und sorgen dafür, dass der private Konsum in diesem Jahr keine Stütze der Konjunktur sein wird“, erwartet Rolf Bürkl vom Nürnberger Marktforscher GfK.