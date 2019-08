Konjunkturkrise Warum der Soli sofort weg muss

Die Diskussion über Ansätze zum konjunkturellen Aufschwung ist also hochwillkommen. Was allerdings bisher an Vorschlägen vorliegt, hat schwere Nachteile. So schlägt der Leiter des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW Köln) Michael Hüther vor, Deutschland solle einen schuldenfinanzierten Investitionsfonds auflegen. Das käme einer Umgehung der Schuldenbremse gleich und ist schon deshalb fragwürdig. Darüber hinaus würde es derzeit wenig bringen: Die Bauwirtschaft arbeitet ohnehin schon an ihrer Kapazitätsgrenze, die kurzfristig kaum zu verschieben ist. Auch die Vorschläge von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil zur Stützung des Arbeitsmarktes durch neue Optionen für Kurzarbeit sind zumindest übereilt. Es könnte nämlich durchaus sein, dass sich die Konjunkturabkühlung gar nicht so gravierend auf den Arbeitsmarkt auswirken wird, denn bei der herrschenden Knappheit an Fachkräften sind die Unternehmen geneigt, Entlassungen zu vermeiden. Hier gilt es eher abzuwarten, wie die Lage sich entwickelt.