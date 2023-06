Konjunkturprognose: Auch IWH-Institut rechnet für 2023 mit schrumpfender Wirtschaft

Mit dem in Halle ansässigen IWH hat ein weiteres führendes Institut seine Konjunkturprognosen für die deutsche Wirtschaft gesenkt. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte in diesem Jahr um 0,3 Prozent sinken und 2024 um 1,7 Prozent zulegen, wie das Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) am Donnerstag mitteilte.