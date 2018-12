Konjunkturprognose DIW verbreitet gedämpften Optimismus

Und die DIW-Autoren sind der Ansicht, dass das so bleiben, beziehungsweise der Exportanteil am BIP-Wachstum 2019 und 2020 sogar noch deutlich zulegen wird. Obwohl, wie auch das DIW einräumt, die Weltkonjunktur ihren Höhepunkt überschritten hat. Der entscheidende Einwand allerdings kommt in einem einzigen Satz: „Sofern die schwelenden Handelskonflikte, etwa zwischen den USA und China, die Brexit-Situation und der Haushaltsstreit zwischen der EU und Italien nicht eskalieren“. Letztlich, so machen damit auch die Auguren des DIW deutlich, beruht ihre Prognose also vor allem auf Hoffnungen. Oder in deren eigenen Worten: „Derzeit ist das konjunkturelle Bild jedoch außergewöhnlich unscharf“.