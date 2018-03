Konjunkturprognosen: Exakte Vorhersagen sind unbrauchbar

Doch, so fragen sich immer mehr Beobachter, was sollen diese Prophezeiungen überhaupt? Bekanntermaßen geben mittlerweile auch die Kanzlerin und der Finanzminister nicht mehr allzu viel auf Konjunkturprognosen. Sie treffen nämlich so gut wie nie ins Schwarze. Schon 2008 hat eine Untersuchung des DIW ergeben, dass die mit großem Aufwand erstellten Prognosen kaum näher an der späteren tatsächlichen Wirtschaftsleistung lagen als "naive" Schätzungen. In den vergangenen Jahren kamen die Vorhersagen meist nicht einmal ansatzweise den später tatsächlich festgestellten BIP-Ergebnissen nahe. Krassestes Beispiel: Den Konjunktureinbruch von 2009 hatte kein Institut vorhergesagt. Alle erwarteten ein geringes Wachstum, kein Konjunkturforscher prognostizierte ein Schrumpfen. Doch am Ende des Jahres lag das BIP rund 5,1 Prozent unter dem von 2008. Was soll aber der Nutzen von Konjunkturprognosen sein, wenn die Prognostiker offenbar nicht in der Lage sind, die großen Einbrüche der wirtschaftlichen Entwicklung im Voraus zu erkennen? Die Konjunkturforschung im besonderen, aber auch die Wirtschaftswissenschaft als Disziplin muss sich diese Frage nach ihrer Existenzberechtigung gefallen lassen.