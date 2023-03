Konsum: Verbraucherlaune hellt sich vor Ostern weiter auf

Im Gegensatz zu den Einkommensaussichten sanken die Konjunkturerwartungen. Nach vier Anstiegen in Folge ging der Indikator leicht zurück. „Ob eine Rezession in Deutschland vermieden werden kann, ist zuletzt wieder zweifelhafter geworden“, erklärte Bürkl. Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Unternehmen hatte sich im März allerdings weiter aufgehellt. Laut dem Ifo-Konjunkturexperten Klaus Wohlrabe ist damit hierzulande zumindest eine Winter-Rezession unwahrscheinlicher geworden.