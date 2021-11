Konsumklima-Barometer Inflation und Corona belasten: Trübe Verbraucherlaune vor Weihnachten

Rasant steigende Preise und explodierende Corona-Zahlen trüben die Verbraucherlaune vor Weihnachten. Die Nürnberger GfK-Marktforscher sagen in ihrem Konsumklima-Barometer für Dezember einen Rückgang um 2,6 auf minus 1,6 Punkte voraus. Das ist der niedrigste Wert seit einem halben Jahr. Von Reuters befragte Experten hatten lediglich mit minus 0,5 Zählern gerechnet. „Das Konsumklima wird gegenwärtig von zwei Seiten in die Zange genommen“, erklärte GfK-Fachmann Rolf Bürkl am Donnerstag.