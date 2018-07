Konsumklima Deutsche trotz Handelskonflikt weiter in Kauflaune

Eine solche Konstellation - dass die Indikatoren sich über einen so langen Zeitraum so auseinanderbewegen - sei ungewöhnlich. „Die spannende Frage ist: Was passt sich wem an?“, fragte Bürkl. Es bleibe zu hoffen, dass nicht die Anschaffungsneigung zurückgehe, sondern dass sich die Konjunkturerwartung wieder etwas fange - „weil die Situation im Inland ja nach wie vor sehr gut“ sei. Etwas Unsicherheit erzeuge zudem die Inflationsrate, die in den vergangenen zwei Monaten jeweils die Zwei-Prozent-Marke überschritten habe. „Sollte sich dieser Trend verfestigen, hätte das negative Auswirkungen auf den Konsum“, schreiben die Forscher.