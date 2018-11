„Konsumwachstum geschmälert“ OECD senkt erneut Italiens Konjunkturprognose

Die Industriestaatengruppe OECD senkt ihre Wachstumsprognose für Italien. Die drittgrößte Volkswirtschaft der Euro-Zone werde 2018 nur noch um 1,0 Prozent zulegen und in den nächsten beiden Jahren jeweils um 0,9 Prozent, wie die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) am Mittwoch in einer aktuellen Schätzung mitteilte. Noch im September hatte sie für 2018 und 2019 jeweils ein um 0,2 Prozentpunkte höheres bereinigtes Wachstum veranschlagt. Die Regierung in Rom aus rechter Lega und populistischer Fünf-Sterne-Bewegung streitet sich derzeit wegen ihres Haushaltsentwurfs für 2019 mit der EU-Kommission. Die Brüsseler Behörde fordert einen stärkeren Schuldenabbau.