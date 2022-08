Kontrolle Bankenaufsicht warnt vor Risiken bei Gewerbeimmobilien-Engagements

Die EZB-Bankenaufsicht sieht für die Geldhäuser im Euro-Raum große Risiken bei ihren Engagements in Gewerbeimmobilien. Nach Vor-Ort-Inspektionen hätten Kontrolleure Bedenken hinsichtlich der Kreditvergabe-Standards, der Bewertung von Sicherheiten und der Überwachungsprozesse erhoben, berichtet die Europäische Zentralbank (EZB) am Mittwoch in einem Newsletter zu Aufsichtsthemen.