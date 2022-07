Konzertierte Aktion Was zu tun ist, damit die Inflation nicht galoppiert

In letzter Zeit ist viel von einer Rückkehr zu den wirtschaftlichen Bedingungen der 1970er Jahre die Rede. Hier im Vereinigten Königreich erreichte die jährliche Inflation im Mai 9,1 Prozent, und störende Streiks beherrschen die Schlagzeilen. Aber ist eine Wirtschaft wie in den 1970er Jahren wirklich in Sicht? Vieles wird davon abhängen, was mit den Lohnabschlüssen und der Geld- und Steuerpolitik geschieht. Und natürlich sind auch verschiedene globale Kräfte zu berücksichtigen, darunter COVID-19, die unsicheren wirtschaftlichen Aussichten Chinas, der Krieg Russlands in der Ukraine und der desolate Zustand der globalen wirtschaftlichen und politischen Führung im Allgemeinen.