Kosten für Waren und Dienstleistungen Deutsche Inflationsrate im Juli nur leicht zurückgegangen

Der Preisauftrieb in Deutschland hat im Juli den zweiten Monat in Folge nachgelassen und Hoffnung auf ein Abebben der Inflationswelle genährt. Waren und Dienstleistungen kosteten durchschnittlich 7,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mitteilte. Im Juni war die Inflationsrate bereits auf 7,6 Prozent zurückgegangen, nachdem sie im Mai noch mit 7,9 an der Acht-Prozent-Marke gekratzt hatte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten für Juli mit einem noch etwas stärkeren Rückgang auf 7,4 Prozent gerechnet.