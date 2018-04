Kosten je Stunde: Arbeitskosten in Deutschland steigen kräftiger als EU-Schnitt

Arbeit in Deutschland hat sich 2017 stärker verteuert als in der gesamten EU. Die Kosten je Stunde stiegen um 2,6 Prozent, während es in den 28 Ländern der Europäischen Union (EU) durchschnittlich ein Plus von 2,3 Prozent gab, wie das Statistikamt Eurostat am Montag mitteilte. Die Kosten der Arbeitgeber pro Stunde - also Löhne und Gehälter plus Nebenkosten wie Sozialbeiträge - lagen in Deutschland bei 34,10 Euro und in der EU bei 26,80 Euro. Die Bundesrepublik rangiert damit auf Rang sieben hinter Dänemark (42,50 Euro), Belgien (39,60), Luxemburg (37,60) und Schweden (36,60). Die niedrigsten Kosten in der Wirtschaft (ohne Landwirtschaft und öffentliche Verwaltung) gab es in Bulgarien (4,90 Euro), Rumänien (6,30), Litauen (8,00), Lettland (8,10), Ungarn (9,10) und Polen (9,40).