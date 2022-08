Kostenschub im Herbst erwartet 9-Euro-Ticket drückt deutsche Inflation

Tankrabatt und Neun-Euro-Ticket haben die deutsche Inflationsrate im Juli den zweiten Monat in Folge fallen lassen. Waren und Dienstleistungen kosteten im Schnitt 7,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch eine frühere Schätzung bestätigt. Im Mai war die Teuerungsrate mit 7,9 Prozent so hoch ausgefallen wie seit dem Winter 1973/74 nicht mehr, ehe sie wegen der staatlichen Entlastungen im Juni auf 7,6 Prozent fiel.