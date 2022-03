Kostenzunahmen Ifo: So viele Unternehmen wie nie zuvor wollen Preise anheben

In Deutschland wollen angesichts höherer Kosten so viele Unternehmen wie noch nie ihre Preise in den kommenden drei Monaten anheben. Das entsprechende Barometer kletterte im März auf den Höchstwert von 54,6 Punkten nach 47,6 im Februar, wie das Münchner Ifo-Institut am Mittwoch zu seiner monatlichen Unternehmensumfrage mitteilte.