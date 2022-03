Krieg verteuert Energie Deutsche Inflation im Februar wohl gestiegen

Die Inflation in Deutschland dürfte nach einem leichten Rückgang zum Jahresstart im Februar schon wieder anziehen. Dies signalisieren erste Preis-Daten aus den Bundesländern vom Dienstag. So kletterte die Jahresteuerung etwa in Nordrhein-Westfalen und Bayern jeweils auf 5,3 Prozent und in Baden-Württemberg auf 4,7 Prozent, wie die statistischen Landesämter mitteilten. Zahlen für Gesamtdeutschland will das Statistische Bundesamt am Nachmittag veröffentlichen. Von Reuters befragte Ökonomen rechnen hier mit einem Anstieg auf 5,1 Prozent. Im Januar war die Inflationsrate noch auf 4,9 Prozent gesunken, nachdem sie im Dezember mit 5,3 Prozent den höchsten Stand seit fast 30 Jahren erreicht hatte.