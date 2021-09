Krisenprogramm der Notenbank EZB will Tempo ihrer Anleihenkäufe neujustieren

Die Inflation in der 19-Länder-Gemeinschaft ist im Zuge der Erholung sogar auf 3,0 Prozent geklettert - das ist der höchste Wert seit rund zehn Jahren und deutlich über dem EZB-Ziel von zwei Prozent. Bundesbank-Präsident Jens Weidmann warnte deshalb davor, das Risiko einer zu hohen Inflation nicht auszublenden. Andere Ratsmitglieder, wie Griechenlands Notenbankchef Yannis Stournaras, sehen in dem Inflationsschub dagegen keinen Anlass, die Einschätzung zu hinterfragen, der Anstieg werde nur vorübergehend sein, wie er in einem Agentur-Interview sagte.