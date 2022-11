Kroatien in der Eurozone „Es braucht ein ‚Whatever it takes‘ gegen die Inflation“

Italiens neue Premierministerin Georgia Meloni hat bereits bei der ersten Zinserhöhung scharfe Kritik geübt…

Vujčić lächelt. Das Hauptaugenmerk der Zentralbank liegt auf der Inflation. Punkt. Wenn wir etwas in diesem Land gelernt habe, dann dass Inflation nicht gut ist. Weder für Wachstum noch für Schulden. Manche Leute denken, dass man sich über Inflation entschulden kann und dann alles gut ist. Tatsächlich sind die ersten Effekte gewöhnlich ganz gut für Regierungsbudgets. Nicht aber, wenn sie anhält. Inflation führt in die Rezession. Ihr Preis ist höher als jeder scheinbare Benefit. Andernfalls hätte die Zentralbank ja kein Mandat, sie niedrig zu halten und womöglich auch nicht die Unabhängigkeit erhalten, es zu tun. Beides haben Politiker aus guten Gründen so beschlossen.