Kryptobranche: De Cos (EZB): FTX-Kollaps macht Risiken von Kryptowährungen deutlich

Der Kollaps der Kryptobörse FTX zeigt aus Sicht von Spaniens Notenbankchef Pablo Hernandez de Cos die mit solchen Kryptowährungen verbundenen Gefahren an. „Wir hoffen, dass die jüngsten Ereignisse die Bürger für die Risiken sensibilisieren, die mit diesen Kryptoanlagen verbunden sind“, sagte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) am Mittwoch bei einer Finanzkonferenz in Madrid auf eine entsprechende Frage.