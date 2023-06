Kurswechsel Türkische Zentralbank hebt Leitzins von 8,5 auf 15,0 Prozent

Die türkische Zentralbank vollzieht unter neuer Führung wegen der hartnäckig hohen Inflation und Währungsturbulenzen einen Kurswechsel in der Geldpolitik. Der Leitzins werde von 8,5 auf 15,0 Prozent angehoben, kündigte die Notenbank am Donnerstag unter der Leitung ihrer neuen Chefin Hafize Gaye Erkan an. Von Reuters befragte Ökonomen hatten sogar mit einem größeren Schritt nach oben auf 21,0 Prozent gerechnet.