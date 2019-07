Lebensunterhalt Nur jeder Zweite lebt vor allem von seiner Arbeit

Dabei gibt es deutliche regionale Unterschiede: Während in Bayern über 49 Prozent der Menschen vor allem von eigener Arbeit leben, sind es in Bremen nur 44 Prozent.



Rente und Pension wiederum sind vor allem in den alternden neuen Bundesländern eine wichtige Einkommensquelle. So leben in Sachsen-Anhalt 30 Prozent der Menschen primär von den Altersbezügen. In Hamburg hingegen sind es nur knapp 19 Prozent.



Auch bei den Einkünften Angehöriger gibt es große regionale Unterschiede. So leben in den wirtschaftlich starken und zugleich konservativen Flächenstaaten Baden-Württemberg und Bayern 27 beziehungsweise 26 Prozent der Menschen von den Einkünften ihrer Partner oder Eltern.