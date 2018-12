Leitwährung Euro? Was der Dollar hat, das dem Euro fehlt

Notwendige Bedingung einer Weltwährung ist das Vertrauen. Hier werden die Schwächen des Euro am deutlichsten sichtbar. Wie während der annähernd zehn Jahre dauernden Griechenland-Krise, kommen nun – ausgelöst durch die Weigerung der italienischen Regierung, sich an die Regeln des Stabilitätspakts zu halten – wieder Zweifel an eben jener Stabilität des Euro auf. Auch was die Tiefe des Euro-Marktes – und damit seine Liquidität – angeht, sind Fortschritte kaum erkennbar. Initiativen wie die Vollendung der Bankenunion und der Kapitalmarktunion führen zwar in die richtige Richtung. Doch die Angst der starken EU-Länder, dass damit quasi durch die Hintertür der Weg in die Transferunion geöffnet wird, ist nicht von der Hand zu weisen. Und solange diese Gefahr nicht wirksam gebannt wird, wird es auch keine Fortschritte in Richtung mehr Integration geben. Damit rücken zum Beispiel gemeinsame europäische Anleihen, die es in der Kapazität mit dem amerikanischen Kapitalmarkt aufnehmen könnten, in weite Ferne.