Leitzins: Chinas Zentralbank signalisiert Bereitschaft zu gelockerter Geldpolitik

Die chinesische Zentralbank hat ihre Bereitschaft zur Unterstützung der heimischen Konjunktur signalisiert. „Unsere Geldpolitik verfügt über reichlich Spielraum und umfangreiche Reserven an politischen Instrumenten“, sagte der stellvertretende Notenbankchef Xuan Changneng am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Peking. „Und es gibt immer noch Spielraum für eine Senkung des Mindestreservesatzes.“ Dieser gibt vor, wie viel Geld die Banken als Sicherheitspuffer bei der Zentralbank parken müssen.