Leitzins Notenbanken auf dem Holzweg

Daher sehen Mitglieder des Verbands der Investment Professionals in Deutschland (DVFA) mit Sorge, dass die auch in der EZB geführte Debatte um die Höhe des natürlichen Zinses den Weg bereiten könnte für eine Erweiterung des geldpolitischen Orientierungsrahmens. Ein im Dezember letzten Jahres von der EZB veröffentlichtes Arbeitspapier legt dar, dass der natürliche Zins seit Jahrzehnten sinke und vieles dafür spreche, dass er im Euroraum aktuell sogar negativ sei. Geldpolitische Relevanz erhält diese vermeintlich akademische Betrachtung dadurch, dass die Bank of England bereits geldpolitische Entscheidungen mit diesem Befund begründet hat (siehe Inflationsbericht der Bank vom August 2018).